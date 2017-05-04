Cesur ve Güzel'de kafalar karışık!

Dizi - 04 Mayıs 2017 17:22

Kıvanç Tatlıtuğ ve Tuba Büyüküstün’ün rol aldığı ‘Cesur ve Güzel’in yeni bölümünde Rıza’nın, “Ya baban ya da Cesur!” tehdidi karşısında Sühan, büyük bir çıkmazın eşiğine gelecek. Babasının hastalığının şokunu üstünden atamamışken, onun Salih’i öldürdüğü anki görüntülerini izleyen Sühan, yeniden sevdiği adam ile babası arasında kalacak. Cesur, Sühan’ın kendisinden bir şeyler sakladığını düşünürken, annesinin ölümünün ardındaki sır perdesini tamamen kaldırmak ve Rıza’nın sırlarını gün yüzüne çıkarmak için harekete geçecek. Heyecanı doruk noktasına çıkaracak Cesur’un büyük tuzağı, Sühan’la onu yeniden karşı karşıya getirecek.Sühan, babası ile yüzleşecek!Babasının, Salih’i öldürdüğü gerçeğini bir türlü kabullenemeyen Sühan, vicdan azabı ile yıkımı aynı anda yaşayacak. Ancak Sühan, babasıyla baş başa kaldığı anda ona tüm gerçekleri bildiğini itiraf edecek. Baba-kızın yüzleşmesi büyük bir merakla beklenecek.Bölümde, Tahsin ile oğlu Korhan arasındaki mücadele kızışırken, Tahsin’in hastalığını öğrenen Adalet, bu acı gerçek karşısında tehlikeli bir adım atacak.‘Cesur ve Güzel’in yeni bölümünde Cesur, annesinin ölümünün ardındaki sırları ortaya çıkarabilecek mi, Sühan, Rıza’nın tehdidi karşısında nasıl bir tavır alacak gibi sorular yanıt bulacak.