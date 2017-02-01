Dizinin 12. bölümünde;
Cesur ve Sühan’ın evliliklerinin ilk gecesi ikisi için de unutulmaz olur. Cesur tüm engellere rağmen Sühan’ın kalbindeki korkuları dindirir fırtınalı günlerden sonra ona güvenli bir liman olur.
Cesur’un onunla çiftliği ele geçirmek için evlendiğinden şüphelenen Sühan, verdiği kararları sorgulamaya başlar. Fakat Tahsin Korludağ ikisine de bu evliliğin bedelini ödetmeye kararlıdır.
Başına gelenler için Cesur’u suçlayan Korhan bunu kanıtlamak için Hülya’yla ilgili gerçeklerin peşine düşer. Korhan’ı bekleyen büyük sürpriz Cahide’nin tüm planlarını alt üst edecek niteliktedir.
Cesur, Sühan’ı kendine inandırmaya çalışırken bu sefer Bülent’in çalınan tabloları bulması onun aklına şüpheler sokar. Evlilikleriyle başlayan yeni dönem, Tahsin Korludağ’la olan savaşta açılan yeni cepheler anlamına gelmektedir. Fakat Cesur’un beklediği yardım hiç tahmin etmediği bir yerden yola çıkmıştır.
'Cesur ve Güzel'de Korludağ çiftliğinde işler karışıyor!
Yapımcılığını AY YAPIM’ın, yönetmenliğini Ali Bilgin’in üstlendiği, senaryosunu Ece Yörenç’in kaleme aldığı CESUR VE GÜZEL Perşembe akşamı 20.00’de yeni bölümüyle ekrana gelecek.Dizi - 01 Şubat 2017 17:16
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