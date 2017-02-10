Cesur ve Güzel'de romantik buluşma sosyal medyayı salladı!

Dizi - 10 Şubat 2017 15:37

Cesur, Sevgililer Günü’nde doğan Sühan’a, Sakıp Sabancı Müzesi’nin büyüleyici sergi alanında unutulmaz bir doğum günü sürprizi yaptı. Cesur ve Güzel, görsel şölen niteliğindeki bu sahneyle sosyal medyayı da salladı. #Gerçekten etiketi ile paylaşımların yapıldığı dizi, yaklaşık 169 bin ileti ile sosyal medyada, gününde yayınlanan televizyon programları arasında ilk sıraya yerleşti. Dizi, yayınlandığı sırada uzun süre TT’de kaldı.Cesur ve Güzel, bu unutulmaz sahne ile bir ‘ilk’e imza attı. Sakıp Sabancı Müzesi kapılarını ilk defa Cesur ve Güzel için açtı. Türk Sanat Tarihi’nin öncü isimlerinden ressam Feyhaman Duran’ın ‘İki Dünya Arasında’ isimli sergisinin yer aldığı salonda çekilen özel buluşmada Cesur, milâdı olarak gördüğü Sühan’a tanışmalarından bu yana yaşadıkları her özel anı hatırlatan bir takvim hediye etti. Cesur, bu eşsiz hediyesiyle sadece Sühan’ın değil, izleyicilerin de ayaklarını yerden kesti.İşte, Cesur ve Sühan’ın romantik buluşması:Tahsin Korludağ’dan tehlikeli hamle!Tablolarla ilgili soruşturmayla birlikte güç kaybeden Tahsin Korludağ, Cesur ve Mihriban’ın Korludağ halkına yaptığı “Hakkınızı koruyun, Tahsin Korludağ’dan korkmayın!” konuşmasına beklenmeyen bir karşılık verdi. Cesur’un, kasabanın huzurunu bozduğunu göstermek isteyen Tahsin Korludağ, kendine ait dükkânları yağmalatmakla kalmayıp çiftliğindeki bazı alanları da ateşe verdirdi. Bu da Cesur’u zor durumda bıraktı.Rıza’nın amacı nedir?Cesur görmeden Rıza’nın gönderdiği mektubu alan Tahsin Korludağ ve Adalet için çember giderek daraldı. Tahsin Korludağ, Rıza’nın artık tehlike oluşturmaması için başka hapishaneye naklini istedi. Rıfat’ın da takipte olduğu nakil işlemi sırasında gerçekleşen kaza, ekran başındakileri şoke etti.Cesur ve Güzel’in yeni bölümünde nefesler tutulacak ve herkes kaza sırasında Rıza’yı kimin kaçırdığını sorgulayacak. Rıfat, kazadan kurtulabilecek mi?, Cesur ve Sühan, nasıl zorluklarla karşılaşacak?, Tahsin Korludağ’ın bir sonraki oyunu ne olacak? gibi sorular, dizinin yeni bölümünde yanıt bulacak.Cesur ve Güzel, 16 Şubat Perşembe akşamı saat 20:00’da STAR’da!