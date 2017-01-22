Cesur ve Güzel'de skandal hata

Star TV ekranlarında yayınlanan Cesur ve Güzel dizisindeki devamlılık hatası dikkatli izleyicilerin gözünden kaçmadı. Kaza sahnesinde kullanılan iki farklı araçla devamlılık hatası sosyal medyada da tepki topladı.

Dizi - 22 Ocak 2017 14:39
Cesur ve Güzel'de skandal hata
Star TV'de yayınlanan Tuba Büyüküstün ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünde oynadığı Cesur ve Güzel dizisinin devamlılık hatası izleyenleri şoke etti.



Cesur ve Güzel'de Tahsin Korludağ Cesur'u ortadan kaldırmak için arabasının frenlerini bozuyor. Frenleri bozulan araç kaza yaparak takla atıyor.


Fakat Kıvanç Tatlıtuğ'un kontrolündeki araçla, kaza yapan aracın farklı olduğu dikkatlerden kaçmıyor.



Kaza sahnesinde kullanılan iki farklı araçla devamlılık hatası sosyal medyada da tepki topladı.


Kaynak:milliyet.com.tr
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