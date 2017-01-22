Cesur ve Güzel'de skandal hata

Dizi - 22 Ocak 2017 14:39

Star TV'de yayınlanan Tuba Büyüküstün ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünde oynadığı Cesur ve Güzel dizisinin devamlılık hatası izleyenleri şoke etti.Cesur ve Güzel'de Tahsin Korludağ Cesur'u ortadan kaldırmak için arabasının frenlerini bozuyor. Frenleri bozulan araç kaza yaparak takla atıyor.Fakat Kıvanç Tatlıtuğ'un kontrolündeki araçla, kaza yapan aracın farklı olduğu dikkatlerden kaçmıyor.Kaza sahnesinde kullanılan iki farklı araçla devamlılık hatası sosyal medyada da tepki topladı.Kaynak:milliyet.com.tr