Cesur ve Güzel'den Başak Dizer'e jest

Cesur ve Güzel'in son bölümünde Cesur'a hayat veren Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer'in mağazasına girdi.

Magazin - 29 Ocak 2017 08:00
Cesur ve Güzel'den Başak Dizer'e jest
Başrollerini Tuba Büyüküstün ile Kıvanç Tatlıtuğ’un paylaştığı Cesur ve Güzel’de bir detay ortaya çıktı.

Dizide sık sık Tatlıtuğ’un stilist eşi Başak Dizer’in mağazasında çekim yapılıyor. Dizinin son bölümünde de Nişantaşı'ndaki mağazaya giden Cesur, bir süre mağazada kaldı. Kendisi ve Sühan için birkaç bir şey aldı.


Aynı zamanda Cesur ve Güzel’de Kıvanç Tatlıtuğ ve Tuba Büyüküstün’ün stilistliğini Başak Dizer’in yaptığı söyleniyor.







Kaynak:sozcu.com.tr
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