Cesur ve Güzel'den Başak Dizer'e jest

Magazin - 29 Ocak 2017 08:00

Başrollerini Tuba Büyüküstün ile Kıvanç Tatlıtuğ’un paylaştığı Cesur ve Güzel’de bir detay ortaya çıktı.Dizide sık sık Tatlıtuğ’un stilist eşi Başak Dizer’in mağazasında çekim yapılıyor. Dizinin son bölümünde de Nişantaşı'ndaki mağazaya giden Cesur, bir süre mağazada kaldı. Kendisi ve Sühan için birkaç bir şey aldı.Aynı zamanda Cesur ve Güzel’de Kıvanç Tatlıtuğ ve Tuba Büyüküstün’ün stilistliğini Başak Dizer’in yaptığı söyleniyor.Kaynak:sozcu.com.tr