'Cesur ve Güzel'den bir ilk!

Ay Yapım imzalı, Kıvanç Tatlıtuğ ve Tuba Büyüküstün'ün rol aldığı Cesur ve Güzel’ e bu hafta Cesur ve Sühan’ın Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi’ndeki özel buluşmaları damga vuracak.

Dizi - 09 Şubat 2017 15:08
'Cesur ve Güzel'den bir ilk!
Kapılarını ilk defa Cesur ve Güzel için açan Sakıp Sabancı Müzesi’nin büyüleyici sergi alanında gerçekleşen romantik dakikalar, ekran başındakilere de adeta görsel bir şölen sunacak.

Dizinin yeni bölümünde; Cesur, Sühan’a doğum günü için sürpriz bir akşam yemeği düzenleyecek. İkilinin; Türk Sanat Tarihi’nin öncü isimlerinden ressam Feyhaman Duran’ın “İki Dünya Arasında” isimli sergisindeki 1000’den fazla eseriyle bir arada gözüktüğü sahne, romantik ve büyüleyici atmosferiyle hafızalara kazınacak.

Dizi, yayınlandığı ilk bölümden bu yana Cesur’un (Kıvanç Tatlıtuğ) babasının ressam kimliği nedeniyle sanata verdiği destekle de dikkatleri çekmişti. Yayınlanacak yeni bölümde, Cesur ve Sühan’ın paha biçilmez eserlerin yer aldığı salonda gerçekleşecek buluşması dillere destan olacak.

Ece Yörenç’in senaristliğini, Ali Bilgin’in yönetmenliğini üstlendiği “Cesur ve Güzel” 9 Şubat Perşembe günü saat 20:00’da Star TV’de ekrana gelecek.

FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYIN

FEYHAMAN DURAN KİMDİR: (1886-1970) Türk Sanat Tarihi’nde portreciliğin öncüsü Feyhaman Duran, 1914 Kuşağı'nın önde gelen temsilcilerindendir. Feyhaman Duran’ın sanatı, Osmanlı İmparatorluğu’nun son yıllarından Cumhuriyet’e geçiş aşamasını aktaran niteliğiyle söz konusu dönemin tüm çatışma ve gelişmelerini gözler önüne seriyor. Tüm yaşamı boyunca modern ve gelenekseli aynı anda deneyimlemesinin etkilerini sanat pratiğine yansıtan Feyhaman Duran, Cumhuriyet Türkiyesi’nde portrelere duyulan ihtiyaçtan dolayı en çok bu alandaki işleriyle anılıyor olsa da natürmort, peyzaj gibi farklı türlerde de aynı üretkenlikte pek çok eseri bulunuyor. “Feyhaman Duran'ın "İki Dünya Arasında” başlıklı sergisi 30 Temmuz’a kadar Sakıp Sabancı Müzesi’nde sanatseverleri bekliyor.

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

DİZİ HABERLERİ

  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Kemal'in kızı için savaşı!
  • Günü bir kez daha değişti!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • "Vatanım Sensin"e sürpriz isim!
  • Yeni bölümden ilk görüntüler...
  • Selin Şekerci 'Zühre'yle dönüyor!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Kekilli Alman dizisini bırakıyor
  • Gelen telefon kaderini değiştirdi!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • İbrahim Kutluay'dan Tuba Büyüküstün açıklaması!
  • Ayşe Özyılmazel ile Ece Erken kavgası!
  • 'Aşk Laftan Anlamaz'ın günü bir kez daha değişti!
  • "Vatanım Sensin"e bir sürpriz isim daha katılıyor!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Dr. Cihan Aksoy'ı yakan sözler! Kanaldan kovuldu, özür diledi
  • Burak Özçivit'in paylaşımı 1 milyon rekoru kırdı
  • Burak Yılmaz kızıyla hasret giderdi!
İbrahim Kutluay'dan Tuba Büyüküstün açıklaması!

EN POPÜLER HABERLER

  • Bergüzar Korel'in kafesi kapandı mı?
  • Rüzgar Çetin ortaya çıktı!
  • Asena Atalay: Oğlumu vermem
  • İzmir'e transparan gelinlik damgası
  • Burak Özçivit'in paylaşımı 1 milyon rekoru kırdı
  • Ünlüler bugün neler paylaştı?
  • Dr. Cihan Aksoy'ı yakan sözler! Kanaldan kovuldu, özür diledi
  • Ronaldinho'dan 3 Adam'da şov!
Bergüzar Korel'in kafesi kapandı mı?