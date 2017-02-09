'Cesur ve Güzel'den bir ilk!

Dizi - 09 Şubat 2017 15:08

Kapılarını ilk defa Cesur ve Güzel için açan Sakıp Sabancı Müzesi’nin büyüleyici sergi alanında gerçekleşen romantik dakikalar, ekran başındakilere de adeta görsel bir şölen sunacak.Dizinin yeni bölümünde; Cesur, Sühan’a doğum günü için sürpriz bir akşam yemeği düzenleyecek. İkilinin; Türk Sanat Tarihi’nin öncü isimlerinden ressam Feyhaman Duran’ın “İki Dünya Arasında” isimli sergisindeki 1000’den fazla eseriyle bir arada gözüktüğü sahne, romantik ve büyüleyici atmosferiyle hafızalara kazınacak.Dizi, yayınlandığı ilk bölümden bu yana Cesur’un (Kıvanç Tatlıtuğ) babasının ressam kimliği nedeniyle sanata verdiği destekle de dikkatleri çekmişti. Yayınlanacak yeni bölümde, Cesur ve Sühan’ın paha biçilmez eserlerin yer aldığı salonda gerçekleşecek buluşması dillere destan olacak.Ece Yörenç’in senaristliğini, Ali Bilgin’in yönetmenliğini üstlendiği “Cesur ve Güzel” 9 Şubat Perşembe günü saat 20:00’da Star TV’de ekrana gelecek.FEYHAMAN DURAN KİMDİR: (1886-1970) Türk Sanat Tarihi’nde portreciliğin öncüsü Feyhaman Duran, 1914 Kuşağı'nın önde gelen temsilcilerindendir. Feyhaman Duran’ın sanatı, Osmanlı İmparatorluğu’nun son yıllarından Cumhuriyet’e geçiş aşamasını aktaran niteliğiyle söz konusu dönemin tüm çatışma ve gelişmelerini gözler önüne seriyor. Tüm yaşamı boyunca modern ve gelenekseli aynı anda deneyimlemesinin etkilerini sanat pratiğine yansıtan Feyhaman Duran, Cumhuriyet Türkiyesi’nde portrelere duyulan ihtiyaçtan dolayı en çok bu alandaki işleriyle anılıyor olsa da natürmort, peyzaj gibi farklı türlerde de aynı üretkenlikte pek çok eseri bulunuyor. “Feyhaman Duran'ın "İki Dünya Arasında” başlıklı sergisi 30 Temmuz’a kadar Sakıp Sabancı Müzesi’nde sanatseverleri bekliyor.