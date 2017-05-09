Cesur ve Güzel'den sevindiren haber!

"Cesur ve Güzel" ile ilgili final yapacağı iddiaları ortaya atılırken dizinin hayranlarını sevindiren bir haber geldi.

Magazin - 09 Mayıs 2017 19:30
Cesur ve Güzel'den sevindiren haber!
Star TV'de ekrana gelen "Cesur ve Güzel"in final yapacağı iddiaları dizinin hayranlarını üzdü.

Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Tuba Büyüküstün'ün paylaştığı "Cesur ve Güzel" için sevindiren haber geldi.

Milliyet Gazetesi Cadde Yazarı Sina Koloğlu, konuyla ilgili bir yazı kaleme aldı.

İşte Koloğlu'nun kaleme aldığı o bölüm:

‘Cesur ve Güzel’ dizisinin erken final yapacağı söylentileri çıktı. İddia, Kıvanç Tatlıtuğ’un sete geç geldiği ve bunun tekrar etmesi karşılığında Tuba Büyüküstün’ün rahatsız olduğu yönünde...

Benim kulağıma gelen, tüm olumsuzluklar dahil edildiğinde dizinin önümüzdeki ocak ayını göreceği... Yani dizi, 2017 yılını da bitirecek.

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