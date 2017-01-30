'Cesur ve Güzel'e hırsız şoku!

Dizi - 30 Ocak 2017 15:23

Dizi setine giren hırsızın dizide kullanılan bankaya giderek burada bulunan kasayı patlattığı iddia edildi. Hırsız dizi için kullanılan 100 bin dolarlık sahte parayı çaldı. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrası sete bir gün ara verildi. Hırsızın çaldığı sahte paraların tekrardan tedarik edilmesinden sonra çekimlere kaldığı yerden devam edildi.