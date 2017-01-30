Dizi setine giren hırsızın dizide kullanılan bankaya giderek burada bulunan kasayı patlattığı iddia edildi. Hırsız dizi için kullanılan 100 bin dolarlık sahte parayı çaldı. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrası sete bir gün ara verildi. Hırsızın çaldığı sahte paraların tekrardan tedarik edilmesinden sonra çekimlere kaldığı yerden devam edildi.
'Cesur ve Güzel'e hırsız şoku!
Başrollerinde Tuba Büyüküstün ile Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı 'Cesur ve Güzel' dizisinin setinde hırsızlık şoku yaşandı.Dizi - 30 Ocak 2017 15:23
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