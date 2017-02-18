İşte Cesur ve Güzel'in 15. yeni bölüm fragmanı:[url=]buraya bir metin yazın[/url]
'Cesur ve Güzel'in 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!
'Cesur ve Güzel' dizisinin 15. bölümünde neler olacak? Sühan ve Cesur arasında neler yaşanacak.Dizi - 18 Şubat 2017 15:51
Perşembe akşamları Star TV'de yayınlanan ve başrollerinde Tuba Büyüküstün ile Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı 'Cesur ve Güzel' dizisi 15. bölümü ile ekranlara gelecek. Dizinin yeni bölüm fragmanında Sühan'ın Cesur'a "Mektubu okudum o mezarı açtır" dediği görülüyor..
İşte Cesur ve Güzel'in 15. yeni bölüm fragmanı:[url=]buraya bir metin yazın[/url]
İşte Cesur ve Güzel'in 15. yeni bölüm fragmanı:[url=]buraya bir metin yazın[/url]
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Bağlantılar: Cesur ve Güzel, Kıvanç Tatlıtuğ, Tuba Büyüküstün
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