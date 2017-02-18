'Cesur ve Güzel'in 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Dizi - 18 Şubat 2017 15:51

Perşembe akşamları Star TV'de yayınlanan ve başrollerinde Tuba Büyüküstün ile Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı 'Cesur ve Güzel' dizisi 15. bölümü ile ekranlara gelecek. Dizinin yeni bölüm fragmanında Sühan'ın Cesur'a "Mektubu okudum o mezarı açtır" dediği görülüyor..[url=]buraya bir metin yazın[/url]