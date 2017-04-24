'Cesur ve Güzel'in 24. bölüm fragmanı yayınlandı!

Başrollerinde Tuba Büyüküstün ile Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı 'Cesur ve Güzel'in 24. bölüm fragmanı yayınlandı!

Dizi - 24 Nisan 2017 18:40

Perşembe akşamları Star TV'de yayınlanan 'Cesur ve Güzel'in yeni bölümünden ilk görüntüler yayınlandı. Fragmanda Sühan'ın kapısını beklenmedik bir misafir çalışıyor..



23. bölümde neler olmuştu?



Annesinin katilinin ölü bulunması tüm şüphelerin Cesur’un üzerinde toplanmasına neden olur. Onun cinayetle suçlandığını öğrenen Sühan şaşkına dönerken, Tahsin Korludağ kızını Cesur’dan uzaklaştırmak için eline geçen bu fırsatı kullanmaya kararlıdır.



Kendine yapılan büyük ihanetin sonunda elini kana bulayan Tahsin Korludağ, hayatının iplerini Rıza’nın ellerine bırakmış durumdadır. Amacına ulaşmak için herkesi kurban edebileceğini kanıtlayan Rıza’nın bu sefer çok daha acımasız bir planı vardır.



Korludağ Çiftliği cinayet haberiyle sarsılırken, Cahide, Hülya’dan kurtulmayı kafasına koymuştur. Sonunda kendisini de yakacak bir yangının fitilini gözünü kırpmadan ateşler.



Cesur’un polisin elinden kaçması, olayları içinden çıkılmaz hale getirir. Bu sefer karar verme sırası Sühan’a geçer, aşkıyla adalet arasında bir seçim yapmak zorunda kalır. Adını temize çıkarmak için canını tehlikeye atan Cesur, Sühan’dan hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşacaktır.

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