Cesur ve Sühan gerçeklerin peşine düştü!

Dizi - 27 Nisan 2017 12:59

Kıvanç Tatlıtuğ ve Tuba Büyüküstün’ün rol aldığı ‘Cesur ve Güzel’in yeni bölümünde suçsuzluğu kanıtlanan Cesur, Sühan’la birlikte ipuçlarını takip ederek gerçeklerin peşine düşecek. Her kirli işte Tahsin Korludağ’ın parmağı olduğuna inanan Cesur, hiç beklemediği bir anda onunla yüzleşme fırsatı yakalayacak. Solukların tutulacağı ve iki düşmanın karşı karşıya geleceği bu anda Cesur, sorularıyla Tahsin Korludağ’ı köşeye sıkıştıracak. Cesur ile Tahsin Korludağ’ın karşı karşıya geldiği anlar tansiyonu yükseltirken, ikisi arasındaki konuşma beklenmedik gelişmelere neden olacak.Rıza gücünü artıracak!Hayatından çalınan 30 yılı telafi etmek için istediği her şeyi elde etmek üzere harekete geçen Rıza, Korludağ Otel’in yeni sahibi olarak gücünü artıracak. Kimsenin haberinin olmadığı bu durum, Rıza’yı çok daha büyük bir tehlikeye dönüştürecek. Her seferinde Sühan’ın karşısına çıkan Rıza, Korludağ Kasabası’ndaki varlığıyla Alemdaroğlu Çiftliği’nde de huzursuzluğa yol açacak. Rıza’nın, Salih’in ölümüyle ilgisi olduğunu düşünen Cesur ise onu göz hapsinde tutarak kapana kıstırmak için tetikte olacak.Bölümde Mihriban’ın ev sahipliğindeki kokteyle, beklenmedik misafirlerin gelişiyle gün yüzüne çıkan sırlar damgasını vururken, Sühan’ın attığı adım onu beklenmedik ve zorlu bir sınavla karşı karşıya getirecek.