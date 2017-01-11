Cesur Yürek 13. bölüm özeti, fotoğrafları ve fragmanları

Show TV'nin Fark Film imzalı, güçlü oyuncu kadrosu, bol aksiyon ve aşk dolu hikayesiyle ilgiyle izlenen dizisi "Cesur Yürek"in 13. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı.

Dizi - 12 Ocak 2017 02:00
Cesur Yürek 13. bölüm özeti, fotoğrafları ve fragmanları
Perşembe akşamı 13. bölümü ile ekrana gelecek "Cesur Yürek"te;

Ömer'in Hüsrev’e tepkisi karşısında Bradd Ömer’i cezalandırmak için bir eylem planlar. Mahalleliler tarafından organize edilen kermes hedef alınır. Bombalı eylemin organize edenlerin peşine düşen Ömer’e en büyük yardım Tatar’dan gelir. Tatar ve Ömer’in birlikte hareket etmesi İskender’i ve Gevaşlı’yı bir araya getirir. Tatar Ahmet’in bu duruma tepkisi sert olacaktır. Şamil Gürkan’ı Bradd’in Milli Silah Projesi’ni ele geçirmek için eylem yapacağı konusunda uyarır. Tatar Ahmet, Ömer’le birlikte hareket etmesinin bedelini ağır bir şekilde ödeyecektir.

Bölgesel sorunları ve uluslararası siyaset ve stratejileri de konu edinen "Cesur Yürek"in başrollerinde Onur Tuna, Hüseyin Avni Danyal, Ruveyda Öksüz yer alıyor. Yönetmenliğini Kudret Sabancı yaparken, senaryosunu ise Cüneyt Aysan ve Ozan Aksungur kaleme alıyor.

“Cesur Yürek”, heyecan dolu yeni bölümü ile her Perşembe saat 20.00'de Show TV’de.

İşte yeni bölümden kareler;
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"Cesur Yürek"in 13. bölüm 1. tanıtımı!


"Cesur Yürek"in 13. bölüm 2. tanıtımı!
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