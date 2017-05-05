Cesur'dan tehlikeli hamle!

Dizi - 05 Mayıs 2017 14:24

Kıvanç Tatlıtuğ ve Tuba Büyüküstün’ün rol aldığı ‘Cesur ve Güzel’in dün akşam yayınlanan bölümünde Rıza’nın, Korludağ Kasabası’ndaki varlığına dayanamayan Cesur, harekete geçti. Onun tüm kirli oyunlarını ortaya çıkarmak ve annesinin ölümünün ardındaki sır perdesini kaldırmak isteyen Cesur, Rıza’yı tuzağa düşürdü. Tıpkı annesinin hapsedildiği kafes gibi küçük bir hücre hazırlayan Cesur’un planı kusursuz şekilde işledi. Ancak Cesur’u kaybetmekten korkan Sühan, Cesur’u takip ederek onun Rıza’yı kaçırdığını öğrendi. Cesur’un bir çılgınlık yaparak hapse girmesini önlemek isteyen Sühan, Rıza’nın adamı Turan’la birlikte iş birliği yaparak kendisine kaçırıldı süsü verdi. Cesur’un ancak bu şekilde Rıza’yı serbest bırakacağını düşünen Sühan, bu görüşünde haklı çıktı. Fakat bölüm finalinde Cesur’un, Rıza’yı kaçırdığı mekânda kendisi yokken kaydettiği tüm görüntüleri izlemek istemesi Sühan’ı zor bir durumun içine düşürdü. Yeni bölümde Sühan’ın, Rıza’yı kurtarmaya çalıştığı anki görüntüleri Cesur izleyecek mi sorusunun cevabı büyük merakla beklenecek.Bölümde geçmişte olduğu gibi Korludağ Çiftliği’nin arkasındaki göl kenarında buluşan Cesur ve Sühan, birbirlerinde bir süreliğine de olsa zamanı unutarak aşklarına sığındılar. Cesur’un Sühan’a, ünlü Fransız şair Louis Aragon’ın ‘Mutlu Aşk Yoktur’ adlı şiirini okuduğu an, âşıklar arasındaki romantizmi doruk noktasına çıkardı.‘Cesur ve Güzel’in yeni bölümünde Cesur, Rıza’yı kaçırdığı depoda kaydettiği görüntüleri izleyecek mi, Sühan’ın Rıza’yı kurtarmak için yaptığı plan ortaya çıkacak mı, Rıza’nın bir sonraki hamlesi ne olacak gibi sorular cevap bulacak.‘Cesur ve Güzel’in yeni bölümü 11 Mayıs Perşembe saat 20:00’da Star TV’de ekrana gelecek.