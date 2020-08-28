Ceyda Ateş bebeğinin ismini açıkladı

Eşi Buğra Toplusoy'la Amerika'ya yerleşen Ceyda Ateş, 'Çocuk' dizisi için Türkiye'ye dönmüştü. Dizinin final yapmasının ardından da yeniden Amerika'ya gitti. Daha sonra da hamile olduğunu açıkladı. Oyuncu daha önce verdiği bir röportajda doğacak çocuğuna yurt dışında da zorluk çekmeyeceği bir isim aradıklarını söylemişti.Ceyda Ateş ile eşi Buğra Toplusoy isim konusunda kararını verdi. 25 haftalık hamile olan oyuncu, kızlarına Talya adını vereceklerini açıkladı.