Ceyda Ateş, Miami’de yaşayan sevgilisi Buğra Toplusoy’un yanına gitti. Tatsız günleri geride bırakan çift, “Her anın tadını çıkarıyoruz” diyor.
Ceyda Ateş, bir süre önce Miami’ye yerleşen sevgilisi Buğra Toplusoy’un yanına gitti. Bir dönem ayrılık haberleriyle gündemde olan çift, sıkıntılı günleri geride bıraktıklarını söyledi:
“Kötü günleri unuttuk. Şimdi her anın tadını çıkarıyoruz.” Miami’de oyunculuk eğitimi aldığını belirten Ateş, “Yaptığım işe katkı sağlayacak eğitimler alıyorum. Amerika da çocukluk hayalimdi” dedi.
EVLENMEDİK
Gizlice evlendikleri iddiasına yanıt veren çift, “Neden gizlice evlenelim? Evlenirsek herkesin haberi olur” diye konuştu. Ateş ve Toplusoy, evlenmeyi düşünüp düşünmedikleri sorusunu ise şöyle yanıtladı:
“Bizim sevgimiz, bir arada olmak için imzalayacağımız bir kâğıttan daha büyük.”
KAYNAK: hurriyet.com.tr
Ceyda Ateş ile Buğra Toplusoy gizlice evlendi mi?
Ceyda Ateş, Miami’de yaşayan sevgilisi Buğra Toplusoy’un yanına gitti. Tatsız günleri geride bırakan çift, “Her anın tadını çıkarıyoruz” diyor.Magazin - 13 Şubat 2017 09:58
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