Ceyda Ateş’ten hamilelik açıklaması

Anne olmak için geri sayımda olan Ceyda Ateş, hamileliğinde 4. ayı tamamladı. Önceki gün ayna karşısında poz veren ünlü oyuncu, “Henüz kilo almadım ama almayacağım anlamına gelmiyor” dedi.Takipçilerine de hamilelik dönemlerinde kaç kilo aldıklarını soran Ateş’in fotoğrafı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. (Kaynak: sozcu.com.tr)