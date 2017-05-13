Ceyda - Coşkun Sabah çifti boşandı ama...

Magazin - 14 Mayıs 2017 07:00

Ceyda-Coşkun Sabah çifti, sonunda boşanma protokolünü imzaladı ve yollarını ayırdı.Ünlü sanatçı, 19 yıllık eşine boşanma tazminatı olarak İstanbul’da 4 daire, 1 dükkan ve nakit 2,2 milyon TL vermeyi kabul etti. Anlaşmanın en ilginç detayıysa, ikilinin ayrılık sonrası da aynı evde yaşamayı kabul etmesi.Çift, aynı kattaki iki daireden oluşan evlerinde hayatlarına devam edecek.