Ceyda Düvenci: Aşkına sıkı sıkı sarıl

Ceyda Düvenci, tam kapanma sürecinde eşi Bülent Şakrak ve iki çocuğuyla evde zaman geçiriyor. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Düvenci, kendisi gibi oyuncu olan eşiyle romantik bir paylaşıma imza attı.Instagram'da 2.8 milyon takipçisi bulunan Ceyda Düvenci, Bülent Şakrak'ı dudağından öptüğü bir pozu yayınladı. Oyuncu, yaklaşık 75 bin beğeni alan paylaşımına, "Çünkü sonsuz aşk bunu gerektirir. Aşkına sıkı sıkı sarıl" notunu ekledi.