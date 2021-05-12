Ceyda Düvenci, tam kapanma sürecinde eşi Bülent Şakrak ve iki çocuğuyla evde zaman geçiriyor. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Düvenci, kendisi gibi oyuncu olan eşiyle romantik bir paylaşıma imza attı.
"SONSUZ AŞK BUNU GEREKTİRİR"
Instagram'da 2.8 milyon takipçisi bulunan Ceyda Düvenci, Bülent Şakrak'ı dudağından öptüğü bir pozu yayınladı. Oyuncu, yaklaşık 75 bin beğeni alan paylaşımına, "Çünkü sonsuz aşk bunu gerektirir. Aşkına sıkı sıkı sarıl" notunu ekledi.
Ceyda Düvenci: Aşkına sıkı sıkı sarıl
Oyuncu Ceyda Düvenci, sosyal medya hesabından "Aşkına sıkı sıkı sarıl" diyerek, eşi Bülent Şakrak'ı öptüğü bir pozu paylaştı.
12.05.2021 00:49 Magazin