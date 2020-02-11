Ceyda Düvenci kırgınlıklarını anlattı!

9 yıllık davayı Ceyda Düvenci kazandı!

Ünlüler camiasının en beğenilen çiflerinden Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, sosyal medya hesaplarında sık sık aile hayatlarını paylaşıyorlar. Düvenci, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla hayranlarını duygulandırdı.Aile fotoğraflarını kolaj yapan güzel oyuncu, fotoğrafa düştüğü "Nefessiz kalmıyor muyum, kalıyorum elbette. Kalbim ağzımda olmuyor mu, oluyor. Kırıldığım zamanlarım da var. Senin gibi, herkes gibi bazen kötü hissettiğim, sinirden kalp kırdığım anlarım da oluyor elbet. Ama böyle anlarım da var işte. Mutlu, huzurlu, güvende hissettiğim... Hem de tek kareye sığamayacak kadar çok... Hani derler ya ölürken hayatın film şeridi gibi geçermiş gözünün önünden diye... Ben ölüme bırakmıyorum o anları. Tüm halimin kalmadığı zamanlarda en güzel anlar film şeridi bana... Nefesimi tekrar derin derin alabilmek için... Gün, sana teşekkür ederim." notuyla takipçilerini duygulandırdı.