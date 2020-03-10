Ceyda Düvenci: "Mutlu anlar güç verir!"

Kendisi gibi oyuncu Bülent Şakrak ile evli olan Ceyda Düvenci, ailesiyle berber olduğu neşeli anlarını sık sık sosyal medya hesabından yayınlıyor.Güzel oyuncu, önceki gün eşi Bülent Şakrak ve çocukları Melisa ve Ali ile yan yana çekildiği bir kareyi paylaşarak, "Mutlu anlar hep hatırlayınca gülümsetir, güç verir, iyi ki dersin içinden, şükür edersin. Melisa'mın geçen doğum gününden bir an bugün yüzümü güldüren" notunu düştü.(Kaynak: milliyet.com.tr)