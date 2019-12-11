Ceyda Düvenci: "Para kazanmamız lazım"

Hazal Kaya-Ali Atay çiftinin oğullarının ilk fotoğrafı!

Ceyda Düvenci, geçtiğimiz gün Akmerkez'deydi. Güzel oyuncu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Yoğun temposunda çocuklarına zaman ayırmaya çalıştığını söyleyen Düvenci, "Hayat zor, para kazanmamız lazım, ne yapacağız? Yılın 9 ayını çalışarak geçirip, 3 ayını da çocuklara ayırmaya çalışıyoruz. Ağustos böceği ile karıncanın hikayesi gibi bizimkisi" dedi.Düvenci, geçtiğimiz haftalarda doğum yapan Hazal Kaya ile ilgili "Biliyorsunuz Hazal, Bülent’in de benim de kız kardeşim gibi. Doğumhaneye girerken bile yanındaydım. Çok mutluyuz bizim için önemli olan onların mutlu olması" dedi.