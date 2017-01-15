Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın oğlu olacak!

Magazin - 15 Ocak 2017 10:15

2015'in son günlerinde evlenen ünlü oyuncu çift Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın 2016'ın son aylarında aldığı müjdeli haberin detayları belli oldu.İlk evliliğinden Melisa adında bir kızı olan Düvenci, ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor.Ünlü oyuncu Düvenci gittiği rutin kontrolde bebeğin erkek olduğunu öğrendi.Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, doğacak oğullarına, 6 yaşındaki Melisa'nın seçtiği Okan Ali adını vermeyi planlıyor.