Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın sinema keyfi!

Magazin - 05 Ocak 2017 17:55

El ele birlikte mağazaları turlayan çift, daha sonra ise soluğu bir restoranda aldı. Burada keyifle sohbet edip, hamburgerlerini yiyen ikili, daha sonra ise birlikte sinemaya geçerek ''Dönerse Senindir '' adlı filmi izlediler.