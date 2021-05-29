Ceyda Düvenci'den itiraf: "Melisa için..."

Oyuncu Ceyda Düvenci, Hülya Koçyiğit'in sunduğu 'Film Gibi Hayatlar' programına konuk oldu. Düvenci, Serebral Palsi hastası olan 10 yaşındaki kızı Melisa için çocuk kitaplarını yazdığını açıkladı.Oyunculuğun yanı sıra öykü kitaplarıyla da çocuk dünyasına giren Düvenci, kızının hastalığı yüzünden sokakta alacağı tepkilere önlem olarak yazarlığa başvurdu. Toplum bilincini bu konuda yeniden oluşturmanın zor olacağını düşünen Düvenci, 'Ya sokakta insanlarla kavgalar edecektim ya da eğitmeye çocuklardan başlayacaktım. Çocukları da nasıl eğitebilirim? Çocuk kitabıyla... Üç kitap yazdım. Bir tanesini Melisa ile birlikte yazdık' diye konuştu.