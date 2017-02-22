Ceyda Düvenci'den kısa saç ilki!

Magazin - 22 Şubat 2017 14:35

Ceyda Düvenci'ye evliyken evlilik teklifi

Oyuncu Bülent Şakrak ile evli olan ve şimdilerde ikinci çocuğuna hamilen olan Ceyda Düvenci önceki gün hayatında bir ilke imza attı. Düvenci saçlarını kısa kestirerek bunu sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.İşte Ceyda Düvenci'nin o paylaşımı ve sözleri;“Ve işte kulak hizası saçlarım. Hayatımda ilk kez bu kadar kısa kestirdim sanırım çok mutluyum. İzninizle fotoğraf altına yazılan hurafeleri siliyorum… Negatif hiçbir şeye kapımız açık değil. İçiniz iyi olsun, sevgi olsun, mutluluk olsun…”Hamileliğinin dördüncü ayında olan Ceyda Düvenci'nin karnının belirginleştiği de gözlerden kaçmadı. Bülent Şakrak ile erkek bebek bekleyen Ceyda Düvenci çocuğuna Okan Ali ismini verecekler.