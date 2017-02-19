Kendisi gibi oyuncu Bülent Şakrak ile 2015 yılında evlenen ve bir kez anne olmak için gün sayan Ceyda Düvenci ikinci kez evlenme teklifi aldı.
Eşi Bülent Şakrak ile evlendikleri günden beri mutluluklarını bol bol paylaştıkları fotoğraflarla takipçileriyle paylaşan Ceyda Düvenci eşinden gelen teklifi paylaştı.
Ceyda Düvenci, elinde çiçeğiyle gelen eşinin fotoğrafına şu notları yazarak paylaştı:
"Benim gözümün ışığı... Sette takım elbise giymiş, çekim arası olunca 'Karıma bi daha evlenme teklifi etmeye gidiyorum' demiş çiçeklerle geldi eve... 'Benimle evlenir misin?' dedi. Şımarık pozlar verdi... Ölene kadar evet dedim. Her gün de derim... Bir tek sana, hep sana, ölene kadar...gözünün içi gülsün. Mutlu olun çoookkk...Kıymet bilin"
Ceyda Düvenci'ye evliyken evlilik teklifi
Güzel oyuncu Ceyda Düvenci eşinden bir kez daha evlenme teklifi aldı.Magazin - 19 Şubat 2017 20:09
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Ceyda Düvenci, Bülent Şakrak, evlilik teklifi
MAGAZİN HABERLERİ
- İrem Derici'ye kilo uyarısı!
- Aşk Laftan Anlamaz veda ediyor
- Serdar Ortaç'a sahnede doğum günü
- İçerde 22. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
- Burcu Kıratlı hayalini anlattı!
- Selin Şekerci'den göz itirafı!
- Kaan Tangöze ve Seçkin Piriler gizli saklı görüşüyor
- Tarkan'dan Darüşşafaka yararına konser
- Hande Soral'ın gelinlik provası
- Faruk Salman: Deniz Seki çıkar çıkmaz evleneceğiz