Ceyda Düvenci'ye evliyken evlilik teklifi

Magazin - 19 Şubat 2017 20:09

Kendisi gibi oyuncu Bülent Şakrak ile 2015 yılında evlenen ve bir kez anne olmak için gün sayan Ceyda Düvenci ikinci kez evlenme teklifi aldı.Eşi Bülent Şakrak ile evlendikleri günden beri mutluluklarını bol bol paylaştıkları fotoğraflarla takipçileriyle paylaşan Ceyda Düvenci eşinden gelen teklifi paylaştı.Ceyda Düvenci, elinde çiçeğiyle gelen eşinin fotoğrafına şu notları yazarak paylaştı:"Benim gözümün ışığı... Sette takım elbise giymiş, çekim arası olunca 'Karıma bi daha evlenme teklifi etmeye gidiyorum' demiş çiçeklerle geldi eve... 'Benimle evlenir misin?' dedi. Şımarık pozlar verdi... Ölene kadar evet dedim. Her gün de derim... Bir tek sana, hep sana, ölene kadar...gözünün içi gülsün. Mutlu olun çoookkk...Kıymet bilin"