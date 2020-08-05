Ceyhun Fersoy-Begüm Öner çiftinden 'apaçi' dansı!

Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan ve özellikle karantina döneminde yaptıkları paylaşımlarla beğeni toplayan Fersoy ve Öner, normalleşme süreci ile birlikte tatile çıkmışlardı. Evde uzun süre kaldıkları için tatilin tadını doya doya çıkartan ikili gittikleri yerlerden yaptıkları paylaşımlarla sevenlerini mutlu ediyor.İkili son olarak konakladıkları otelin plajında dans ederken görüldükleri bir videolarını ‘Apaçi dansımız yayında’ notuyla paylaştı.