Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner çifti ev aletlerini enstrüman yaptı!

Seksenler dizisinde oynayan Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner çifti, ev karantinasındaki günlerini eğlenceli hale getiriyor. Begüm Öner, “Bir temizliğin daha sonuna geldik” notuyla çektikleri videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü çiftin, ev aletlerini enstrüman gibi kullanması güldürdü.