Seksenler dizisinde oynayan Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner çifti, ev karantinasındaki günlerini eğlenceli hale getiriyor. Begüm Öner, “Bir temizliğin daha sonuna geldik” notuyla çektikleri videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü çiftin, ev aletlerini enstrüman gibi kullanması güldürdü.
Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner çifti ev aletlerini enstrüman yaptı!
Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner çiftinin ev aletlerini müzik enstrümanı gibi kullandığı eğlenceli video, takipçilerinden tam not aldı.
09.05.2020 19:34 Magazin