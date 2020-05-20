Ceyhun Fersoy’dan Survivor Berkan taklidi...

Karantina döneminde eşi Begüm Öner'le çektiği videolarla zaman zaman gündeme gelen Ceyhun Fersoy bu kez Survivor yarışmacısı Berkan'ın taklidini yaptı. Berkan, bir yarışma sonrasında Acun Ilıcalı'nın üzerine doğru yürüyerek bir şeyler söylemişti. O görüntüler için Acun Ilıcalı, "Bana posta koyan ilk yarışmacı" yorumunda bulunmuştu.Ceyhun Fersoy da o anları kendi tarzıyla yeniden canlandırdı.İşte o görüntü: