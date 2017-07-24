Ceyhun Mengiroğlu'nun başarı hikayesi; komilikten başrole!

Magazin - 24 Temmuz 2017 15:00

2005 yılında Nişantaşı'ndaki Marka restoranda komi olarak çalışmaya başlayan Ceyhun Mengiroğlu daha sonrasında Sortie'de garsonluk yaptı. 2008 yılında da Bebek Chilai'de çalışan Mengiroğlu'nun kaderi mekana gelen bir reklamcının sayesinde değişti. O reklamcı sayesinde mankenliğe başlayan Mengiroğlu kısa sürede podyumların aranılan isimleri arasında yer aldı.Oyunculuk hayatına başrollerinde yer aldığı gençlik dizisi 'Adı Mutluluk' ile giriş yapan Mengiroğlu, burada canlandırdığı Eren karakteri ile büyük beğeni topladı. En son olarak 'Paramparça'da Deniz Yılmaz rolünü üstlenmişti. Mengiroğlu özellikle bu rolde performansıyla izleyenlerden tam not aldı.1986 yılında İstanbul'da doğan yakışıklı oyuncu babasının Kebapçı soyadı yerine annesinin evlenmeden önce kullandığı Mengiroğlu soyadını kullanıyor. Komilikten başrole uzanan Mengiroğlu'nun bu başarısı binlerce kişiye örnek olacak cinsten...