Charlotte McKinney çok cesur

Ünlü oyuncu Charlotte McKinney, katıldığı davette giydiği siyah derin dekolteli elbisesiyle tüm dikkatleri üstüne çekti.

Dünya Magazin - 14 Mayıs 2017 17:00
Charlotte McKinney çok cesur
Sahil Güvenlik filmiyle adını duyuran 23 yaşındaki Charlotte McKinney filmin Miami'de yapılan galasına adeta damga vurdu.


Miami kumsallarında yapılan galada bacak ve göğüs dekolteli siyah elbisesiyle dikkatleri üzerine çeken Charlotte McKinney, zaman zaman frikik vermemek için de eliyle bacaklarını kapamaya çalıştı.

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