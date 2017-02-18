Charlotte McKinney'in Miami tatili!

Charlotte McKinney, Miami Sahili'nde tatil yaparken görüntülendi.

Dünya Magazin - 18 Şubat 2017 14:44
Charlotte McKinney'in Miami tatili!
Charlotte McKinney, Miami Sahili'nde tatil yaparken görüntülendi. Siyah mayosu ile göz kamaştıran güzel yıldız denizin ev güneşin tadını çıkardı.

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