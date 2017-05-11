Chef Collection'a özel imza!

Samsung Electronics, dünyanın önde gelen Michelin Yıldızlı şeflerinden aldığı ilhamla tasarladığı premium ankastre serisi Chef Collection’ı özel bir davet ile tanıttı.

Kadın-Moda - 11 Mayıs 2017 14:07
Chef Collection'a özel imza!
Fransız Sarayı’nda düzenlenen davete iş, tasarım ve cemiyet dünyasının ünlü isimleri katıldı.

Samsung Electronics Türkiye Başkanı DaeHyun Kim ve Samsung Türkiye Tüketici Elektroniği Satış ve Pazarlama Direktörü Mert Gürsoy ev sahipliğinde yapılan davete Işıl Reçber, Ahu Yağtu, Pınar Tezcan Özçapkın, Jülide Berkman, Beste-Mustafa Yurttaş, Hakan-Ayşegül Kodal, Mera-Vural Gökçaylı, Özlem Süer, Elvan-Şafak Çak, Aysun-Alp Mamak, Metin Ar, Sibel Kerimoğlu, Haydar Çolakoğlu, Songül-Tuncay Aşcı, Zeynep Germen, Ebru Sanver, Mina Akdağ, Ekrem Cevheroğlu, Murat Ektiren, Kaan Karasoy, Linda-Kerim Kuyumcuyan, Savni-Berrin Okçu gibi isimler katıldı.

Michelin Yıldızlı Fransız Şef Eric Trochon’un en özel tariflerini, Samsung Chef Collection ile eşsiz tatlara dönüştürdüğü gecceye özel menü ise davetlilerden tam not aldı.
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Bağlantılar: Samsung, Chef Collection

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