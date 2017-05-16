Chelsea galibiyet serisini 5'e çıkardı

İngiltere'de Premier Lig şampiyonluğunu ilan eden Chelsea, 37'nci haftada karşılaştığı Watford'u 4-3 mağlup etti. Chelsea bu skor ile galibiyet serisini 5'e çıkardı.

Futbol - 16 Mayıs 2017 11:56
Chelsea galibiyet serisini 5'e çıkardı
Chelsea'nin gollerini 22'nci dakikada John Terry, 36'ncı dakikada Cesar Azpilicueta, 49'uncu dakikada Michy Batshuayi ve 88'inci dakikada Cesc Fabregas kaydederken, Watford'un gollerini ise 24'üncü dakikada Etienne Capoue, 51'inci dakikada Daryl Janmaat ve 74'üncü dakikada Stefano Okaka attı.

Öte yandan Watford'un Avusturyalı oyuncusu Sebastian Prödl 90+2'nci dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.
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Bağlantılar: Chelsea, Watford

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