Chloe Loughnan-Kaan Kalyon aşkı gizli kalmadı!

Serdar Ortaç’ın Seçil Gür’le ilişki yaşamaya başlamasının ardından, Chloe Loughnan’ın yeni sevgilisi de ortaya çıktı. Chloe Loughnan önceki gün Kaan Kalyon'la Emirgan'da bulunan bir gecce kulübünde görüntülendi. Meraklı bakışlara aldırmadan sık sık öpüşen çift, mekandan sabaha karşı taksiyle ayrıldı.İrlandalı manken Chloe Loughnan’ın Serdar Ortaç'la evliliği 5 yıl sürmüştü ve kısa bir süre önce noktalanmıştı.