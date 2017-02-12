Chloe Loughnan yine gidiyor

Magazin - 12 Şubat 2017 12:00

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yıl 11'nci kez moda severler ve ünlü markaları bir araya getiren IF Wedding Fashion'da televizyon, moda ve ünlü ekran yüzlerinin podyuma çıktı.IF Wedding Fashion İzmir'de Özge Ulusoy, Chloe Loughnan, Elif Ece Uzun, Tuğba Özay ve sunucu Özlem Yıldız boy gösterdi.Stantta görev alan manken Özge Ulusoy, hayranları tarafından yoğun ilgi gördü. Nişan kıyafeti giyerek objektifler karşısına geçen Ulusoy, "Tanıtım dışında sizi nişan kıyafetiyle ne zaman göreceğiz?" sorusuna "Allah nasip ettiği zaman. Yukarıda Allah var. Yaradanımızın hepimiz için bir plan ve programı var. Allah ne zaman nasip ederse o zaman giyeceğim" diye yanıt verdi.Serdar Ortaç'ın manken eşi Chloe Loughnan oldu. Geçen aylarda Amerika'da uzun süre kalınca eşi Serdar Ortaç ile 'boşanıyorlar' haberleri çıkan Loughnan, önümüzdeki günlerde tekrar Amerika'ya gideceğini söyledi. Loughnan, "İşlerim için gidiyorum. Ben hep bir yerde kalmak istemiyorum. Çünkü bir yerde kalınca çok sıkılıyorum. Ben gezmeyi seven bir birisiyim" dedi.Kaynak: DHA