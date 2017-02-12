Chloe Loughnan yine gidiyor

Serdar Ortaç'ın eşi Chloe Loughnan, ünlü şarkıcıyı kızdıracak açıklamalarda bulundu.

Magazin - 12 Şubat 2017 12:00
Chloe Loughnan yine gidiyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yıl 11'nci kez moda severler ve ünlü markaları bir araya getiren IF Wedding Fashion'da televizyon, moda ve ünlü ekran yüzlerinin podyuma çıktı.

IF Wedding Fashion İzmir'de Özge Ulusoy, Chloe Loughnan, Elif Ece Uzun, Tuğba Özay ve sunucu Özlem Yıldız boy gösterdi.

Stantta görev alan manken Özge Ulusoy, hayranları tarafından yoğun ilgi gördü. Nişan kıyafeti giyerek objektifler karşısına geçen Ulusoy, "Tanıtım dışında sizi nişan kıyafetiyle ne zaman göreceğiz?" sorusuna "Allah nasip ettiği zaman. Yukarıda Allah var. Yaradanımızın hepimiz için bir plan ve programı var. Allah ne zaman nasip ederse o zaman giyeceğim" diye yanıt verdi.

SERDAR İLE YİNE AYRILIYOR

Serdar Ortaç'ın manken eşi Chloe Loughnan oldu. Geçen aylarda Amerika'da uzun süre kalınca eşi Serdar Ortaç ile 'boşanıyorlar' haberleri çıkan Loughnan, önümüzdeki günlerde tekrar Amerika'ya gideceğini söyledi. Loughnan, "İşlerim için gidiyorum. Ben hep bir yerde kalmak istemiyorum. Çünkü bir yerde kalınca çok sıkılıyorum. Ben gezmeyi seven bir birisiyim" dedi.

FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYINIZ...

Kaynak: DHA
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

MAGAZİN HABERLERİ

  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Demet Akalın'dan örnek davranış!
  • Wilma Elles'in ikizleri!
  • Tüm aile bir arada!
  • Saba Tümer'in kardeşi şaşırttı!
  • "İçerde"den heyecan dolu tanıtım!
  • Hazal Kaya itiraf etti!
  • Hatice Şendil'in doğum hazırlığı!
  • Ebru Gündeş'in yüzüne ne oldu?
  • Rıza Baba'yı yıkan ölüm!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • "Çağla dudak dudağa"
  • 'Kara Sevda'dan bir ilk!
  • Reyting için bunu da yaptılar?
  • Selen Görgüzel doğum gününü kutladı!
  • Beyaz, İrem Derici'ye silikonları sorunca...
  • Emrah'tan 'Sevgililer Günü' süprizi!
  • Hazal Kaya: Ekranı özledim!
  • Bu sahne izleyenleri ağlatacak!
"Çağla dudak dudağa"

EN POPÜLER HABERLER

  • Aralarına yine mesafe giriyor!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Kenan Doğulu'dan itiraflar
  • Başak Dizer isyan etti: Yalancı değilim!
  • Demet Akalın'dan örnek davranış!
  • Hazal Kaya: Ekranı özledim!
  • Hatice Şendil'in doğum hazırlığı!
  • Beyaz, İrem Derici'ye silikonları sorunca...
Aralarına yine mesafe giriyor!