Chloe Ortaç elinden telefonu düşürmedi!

Serdar Ortaç'ın eşi Chloe Loughnan Ortaç, geçtiğimiz gün İstinyePark Alışveriş Merkezi'nde görüntülenen isimler arasındaydı.

Magazin - 13 Şubat 2017 06:00
Chloe Ortaç elinden telefonu düşürmedi!
AVM'ye öğlen saatlerinde tek başına gelip kısa bir alışveriş turu atan Chloe Loughnan Ortaç, telefonunu bir an olsun elinden düşürmezken, akşam saatlerinde bir kez daha AVM'ye gelerek, bu sefer kız arkadaşıyla bir araya gelerek yemek yedi.

Serdar Ortaç: Türkiye bizden çocuk bekliyor!

Serdar Ortaç: Türkiye bizden çocuk bekliyor!




Serdar ve Chloe kapıda aşka geldi

Serdar ve Chloe kapıda aşka geldi


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