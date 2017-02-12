Chloe Ortaç elinden telefonu düşürmedi!

Magazin - 13 Şubat 2017 06:00

Serdar Ortaç: Türkiye bizden çocuk bekliyor!

Serdar ve Chloe kapıda aşka geldi

AVM'ye öğlen saatlerinde tek başına gelip kısa bir alışveriş turu atan Chloe Loughnan Ortaç, telefonunu bir an olsun elinden düşürmezken, akşam saatlerinde bir kez daha AVM'ye gelerek, bu sefer kız arkadaşıyla bir araya gelerek yemek yedi.[url=https://www.gecce.com/haber-serdar-ve-chloe-kapida-aska-geldi][/url]