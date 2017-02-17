Chrissy Teigen'den olay poz!

Ünlü model Chrissy Teigen Instagram'da paylaştığı fotoğraf olay oldu.

Dünya Magazin - 17 Şubat 2017 16:35
ABD’li model Chrissy Teigen, Sports Illustrated Swimsuit dergisine verdiği pozların kamera arkasından bir kareyi Instagram'da paylaştı.

31 yaşındaki seksi yıldız, derginin editörü ile çekilmiş fotoğrafını binlerce takipçisi beğendi.


Teigen, şarkıcı eşi John Legend eçtiğimiz nisan ayında kızları Luna’yı kucağına almıştı. Chrissy Teigen eşi için daha önce de bu pozu vermişti.


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