Çiğdem Batur, inkar ettiği aşkıyla el ele yakalandı

Geçtiğimiz gün Taksim'de "Arkadaşım" dediği Onur Gülmek'le el ele görüntülenen Çiğdem Batur, "Aramızda aşk yok" dedi.

Magazin - 29 Nisan 2017 20:30
Çiğdem Batur, inkar ettiği aşkıyla el ele yakalandı
Oyuncu Çiğdem Batur, geçtiğimiz gün Taksim'de 'arkadaşım' dediği Onur Gülmek'le el ele görüntülendi.

Çiğdem Batur, daha önce Nişantaşı'nda Onur Gülmek'le görüntülenmiş ve "Onur benim arkadaşım. Biz bir projede çalışıyoruz. Aramızda aşk yok" diyerek, aşk iddialarının önüne geçmişti.

Güzel oyuncu, önceki akşam Gülmek'le el ele objektiflere yakalandı. İkili, daha sonra Taksim'in ara sokaklarına kaçtı.

FOTOĞRAF GALERİSİ İÇİN TIKLAYINIZ

Kaynak: milliyet.com.tr
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • Amanda Cerny'den bir olay paylaşım daha
  • 3 ayda tam 22 kilo verdi
  • Galaya ünlü akını
  • Ceyda Düvenci'den Amerika itirafı!
  • Ödedikleri hesap 6 bin TL değilmiş!

Amanda Cerny'den bir olay paylaşım daha

MAGAZİN HABERLERİ

  • Şükran'a Caner'den tam destek!
  • Evlilik programları yasaklandı!
  • Demet Akalın'ın ricası!
  • Bu görüntü 300 bin liraya mal oldu
  • Erkal ile ilgili sürpriz gelişme!
  • İmirzalıoğlu'na kar ettiren satış!
  • Tülin Şahin ve eşi için şok iddia
  • Elçin Sangu'dan 2 sürpriz birden!
  • Aleyna Tilki'nin ilk halk konseri!
  • İşte Seki'nin tahliye olacağı gün!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Tarkan garsonlara ne kadar bahşiş bıraktı?
  • Şahika Ercümen, Survivor'dan elendikten sonra ilk kez konuştu
  • Ezgi Mola'dan sert tepki!
  • Burçin Terzioğlu'ndan aşk paylaşımı
  • Cem Yılmaz ve Merve Çağıran yan yana!
  • Selim Erdoğan 'sadece içiciyim' dedi ama..
  • Hadise'nin meçhul arkadaşı!
Reytinglerin galibi hangisi oldu?