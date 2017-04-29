Oyuncu Çiğdem Batur, geçtiğimiz gün Taksim'de 'arkadaşım' dediği Onur Gülmek'le el ele görüntülendi.
Çiğdem Batur, daha önce Nişantaşı'nda Onur Gülmek'le görüntülenmiş ve "Onur benim arkadaşım. Biz bir projede çalışıyoruz. Aramızda aşk yok" diyerek, aşk iddialarının önüne geçmişti.
Güzel oyuncu, önceki akşam Gülmek'le el ele objektiflere yakalandı. İkili, daha sonra Taksim'in ara sokaklarına kaçtı.
Kaynak: milliyet.com.tr
Çiğdem Batur, inkar ettiği aşkıyla el ele yakalandı
Geçtiğimiz gün Taksim'de "Arkadaşım" dediği Onur Gülmek'le el ele görüntülenen Çiğdem Batur, "Aramızda aşk yok" dedi.Magazin - 29 Nisan 2017 20:30
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