Çiğdem Batur, eski işletmeci Onur Gülmek’le yeni bir aşka yelken açtı.
Çiğdem Batur, eski işletmeci Onur Gülmek’le yeni bir aşka yelken açtı. Çift, sarmaş dolaş poz vererek dikkat çekti. Daha sonra mekandan el ele çıkan Çiğdem Batur ve Onur Gülmek gazetecileri karşılarında görünce şaşırdı.
Daha sonra gazetecilerin sorduğu aşk sorularını "Her şey yolunda’ diyerek el ele bulundukları mekandan ayrıldılar.
Çiğdem Batur, yeni bir aşka yelken açtı
Eski işletmeci Onur Gülmek’le yeni bir aşka yelken açan Çiğdem Batur, aşk iddialarına karşın her şeyin yolunda olduğunu söyledi.Magazin - 28 Nisan 2017 20:00
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