Çiğdem Batur, yeni bir aşka yelken açtı

Magazin - 28 Nisan 2017 20:00

Çiğdem Batur, eski işletmeci Onur Gülmek’le yeni bir aşka yelken açtı.Çiğdem Batur, eski işletmeci Onur Gülmek’le yeni bir aşka yelken açtı. Çift, sarmaş dolaş poz vererek dikkat çekti. Daha sonra mekandan el ele çıkan Çiğdem Batur ve Onur Gülmek gazetecileri karşılarında görünce şaşırdı.Daha sonra gazetecilerin sorduğu aşk sorularını "Her şey yolunda’ diyerek el ele bulundukları mekandan ayrıldılar.