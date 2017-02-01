Tırtıl Kids’in Watergarden’daki mağazasında gerçekleşecek olan lansmanda Gündeş, Renkli Masallar serisini okurları için imzalayacak. İmzanın ardından düzenlenecek Doğaçlama Masal Atölyesi’nde ise Gündeş, bizleri düşlerin sihirli renklerinde bir yolculuğa çıkaracak.
4 Şubat Cumartesi günü saat 13.00’de başlayacak etkinliğe katılım ücretsiz!
Çiğdem Gündeş'ten Renkli Masallar...
Yazar ve masal anlatıcısı Çiğdem Gündeş, Renkli Masallar serisiyle minik okurlarla buluşuyor!Kültür-Sanat - 01 Şubat 2017 11:19
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Bağlantılar: watergarden
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