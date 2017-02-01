Çiğdem Gündeş'ten Renkli Masallar...

Yazar ve masal anlatıcısı Çiğdem Gündeş, Renkli Masallar serisiyle minik okurlarla buluşuyor!

Kültür-Sanat - 01 Şubat 2017 11:19
Çiğdem Gündeş'ten Renkli Masallar...
Tırtıl Kids’in Watergarden’daki mağazasında gerçekleşecek olan lansmanda Gündeş, Renkli Masallar serisini okurları için imzalayacak. İmzanın ardından düzenlenecek Doğaçlama Masal Atölyesi’nde ise Gündeş, bizleri düşlerin sihirli renklerinde bir yolculuğa çıkaracak.

4 Şubat Cumartesi günü saat 13.00’de başlayacak etkinliğe katılım ücretsiz!
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Bağlantılar: watergarden

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