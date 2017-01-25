Bir arkadaşıyla buluşup alışveriş yapan Çiğdem Hanım, spor giyinimi ve leopar desenli paltosu ile dikkat çekiyordu. Alışverişten sonra objektifimize yansıyan Çiğdem Hanım daha sonra alışveriş merkezindeki bir kafede yorgunluk kahvesi içip dinlendi.
Çiğdem Kayalı Akmerkez’de
İstanbul cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Çiğdem Kayalı Akmerkez’de görüntülendi.Alışveriş - 25 Ocak 2017 21:58
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