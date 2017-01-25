Çiğdem Kayalı Akmerkez’de

Alışveriş - 25 Ocak 2017 21:58

Bir arkadaşıyla buluşup alışveriş yapan Çiğdem Hanım, spor giyinimi ve leopar desenli paltosu ile dikkat çekiyordu. Alışverişten sonra objektifimize yansıyan Çiğdem Hanım daha sonra alışveriş merkezindeki bir kafede yorgunluk kahvesi içip dinlendi.