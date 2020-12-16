Cihan Ölçek radyo listelerine hızlı bir giriş yaptı!

N. M. Zarkan ile birlikte yazdıkları ve hazırlığı 1 yıl süren şarkı, henüz ilk haftasında birçok önemli ismi geride bırakarak, radyoların günlük çalma listelerinde yüksek sıralara konumlandı.Deep house düzenlemesi ve çarpıcı melodisiyle hemen akılda kalan "Aşktan Kovuldum", günden güne etki alanını büyütmeye devam ediyor.