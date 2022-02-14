Cihan Ölçek'ten "Kalan"ın hikayesi...

EP'nin açılışındaki "Giriş" enstrümantal bir eser, aşkın son demine olan girişi temsil ediyor, yani sonun başlangıcını. Arkasından gelen veç ıkış şarkısı da olan "Alışırım Ben Git"'te artık ipler kopuyor ve taraflar ayrılıyor. Son şarkı "KandırmamLazım'' ise ayrılık sonrasını, yani sonucu anlatıyor. Kısaca bir ayrılığın anatomisinin anlatıldığı EP'de tüm hikayeyi "Kalan"ın gözünden dinliyoruz. Herkes gidiyor, her şey geçiyor bir gün ve ben hep geriye, kendime kalan oluyorum, diyen Cihan Ölçek kendisini "Kalan" olarak tanımlıyor."Kalan"ın tüm şarkıları Bodrum'da, projede Cihan Ölçek'le birlikte prodüktör olarak yer alan Omark tarafından düzenlendi. Vokal kayıtları ise İstanbul'da, Studio Lonca'nın büyülü atmosferinde gerçekleşti. Şarkılara elektronik gitar ve synthesizer yardımıyla çağdaş ve zamansız bir soundtasarımı uygulandı. Şarkılardaki Türk müziği etkileriBatı bakış açısıyla, rock ve pop tınılarıyla harmanlandı. Düzenlemelerde kullanılan elektronik gitar, kimi zaman çok sert bir şekilde, kimi zamansa bağlama hissi veren tınısıyla duyuluyor."Alışırım Ben Git", Çemberlitaş'ta, Cihan Ölçek'in ve Yağızcan Akbulut'un ortak yönetmenliğinde kliplendi.Cihan Ölçek, EP'si ile ilgili duygularını ise şu sözlerle ifade etti; "Tek şarkı çıkardığımda kendimi yeterince ifade edemiyorum çünkü benim farklı katmanlarım var. Bu sefer bir kesit değil, bir hikaye anlatmak istedim. "Kalan"ı hazırlarken hiçbir kalıba ve kaygıya girmedik, her şey içimizden geldiği gibi oldu. Matematik değil sadece müzik yapmak istedim, dinlerken uzaklara dalsınlar istedim, tıpkı eski günlerdeki gibi. Üstelik daha söyleyecek çok sözüm var ve bu uzun bir yolculuk...