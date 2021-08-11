Cihangir Ceylan, Camdaki Kız'a mı transfer oluyor?

Kanal D'nin sevilen dizisi 'Camdaki Kız'ın yeni sezonu için geri sayım başladı. Gülseren Budayıcıoğlu’nun eserinden uyarlanan, Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Tamer Levent, Devrim Yakut, Nur Sürer, Hande Ataizi, Feri Baycu Güler, Nihal Menzil, Hamza Yazıcı ve Selma Ergeç gibi ünlü isimlerden oluşan güçlü kadrosuyla dikkat çeken dizinin sezon finalinde görünen Hayri karakterini kimin canlandıracağı ise merak konusu oldu.Hayri rolü için Cihangir Ceylan'a teklif götürüldüğü öğrenilirken, ünlü oyuncunun eski ve yeni menajerleri arasındaki anlaşmazlıklardan dolayı henüz anlaşmaya varılamadığı konuşuluyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ya kısa sürede kriz çözülüp Ceyhan’la yola devam edilecek ya da başka bir isim gündeme gelecek.