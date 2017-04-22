Çikolata Festivali Sirkeci Garı'nda

Kültür-Sanat - 22 Nisan 2017 10:47

Festival dahilinde ayrıca, çeşitli workshoplar, çikolata ustası şeflerle birlikte özel seminerler ve sohbetler, çikolata ve teknolojiyi bir araya getiren değişik uygulamalar, interaktif festival deneyimi ile birlikte çikolata hakkında aklınıza gelebilecek her şey ziyaretçilerle bir araya geldi.Tabi ki, çikolatayı en çok seven çocuklarda festival etkinliklerinde unutulmadı. Bu vazgeçilmez lezzetin tutkunu olan çocuklar da kendileri için özel olarak oluşturulan kidszone alanındaki birbirinden eğlenceli aktivitelerle hem festival keyfini hem de 23 Nisan coşkusunu yaşayacak.Çikolata severlerin yoğun ilgi gösterdiği Festival, 23 Nisan tarihine kadar Sirkeci Garı’nda çikolata tutkunlarını bekliyor.Hikayesi 4000 yıl öncesine uzanan, Amazon ormanlarının derinliklerinden gelen kakao mucizesi çikolataya dönüştüğü günden beri insanoğlunun vazgeçilmez lezzeti... Sizde ‘bir parça mutluluk’ istiyorsanız kesinlikle bu festivali kaçırmayın.Kaynak:evrensel.net