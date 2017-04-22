Çikolata Festivali Sirkeci Garı'nda

İstanbul’un simgelerinden olan tarihi Sirkeci Garı, Türkiye’nin en ‘tatlı’ festivaline ev sahipliği yapıyor.

Kültür-Sanat - 22 Nisan 2017 10:47
Çikolata Festivali Sirkeci Garı'nda
Festival dahilinde ayrıca, çeşitli workshoplar, çikolata ustası şeflerle birlikte özel seminerler ve sohbetler, çikolata ve teknolojiyi bir araya getiren değişik uygulamalar, interaktif festival deneyimi ile birlikte çikolata hakkında aklınıza gelebilecek her şey ziyaretçilerle bir araya geldi.

Tabi ki, çikolatayı en çok seven çocuklarda festival etkinliklerinde unutulmadı. Bu vazgeçilmez lezzetin tutkunu olan çocuklar da kendileri için özel olarak oluşturulan kidszone alanındaki birbirinden eğlenceli aktivitelerle hem festival keyfini hem de 23 Nisan coşkusunu yaşayacak.

Çikolata severlerin yoğun ilgi gösterdiği Festival, 23 Nisan tarihine kadar Sirkeci Garı’nda çikolata tutkunlarını bekliyor.

Hikayesi 4000 yıl öncesine uzanan, Amazon ormanlarının derinliklerinden gelen kakao mucizesi çikolataya dönüştüğü günden beri insanoğlunun vazgeçilmez lezzeti... Sizde ‘bir parça mutluluk’ istiyorsanız kesinlikle bu festivali kaçırmayın.


Kaynak:evrensel.net
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • Bu hareketi kafa karıştırdı!
  • Ünlü isimden şoke eden itiraf...
  • Canlı yayında skandal: 'Kuzenim' dedi, sevgilisi çıktı
  • Survivor yarışmacılarının sevgilileri ve eşleri
  • Tolga Çevik'in eşinden güldüren not

Bu hareketi kafa karıştırdı!

KÜLTÜR-SANAT HABERLERİ

  • Ve belli oldu! İşte yeni projesi...
  • 'Arif V 216' için artık her şey hazır!
  • Flamenko yıldızı Rafael Amargo!
  • Keşfet, Hisset, Dans Et!
  • 'Kurtlar Vadisi' geri dönüyor!
  • Cazın Divası Reeves İstanbul'da!
  • İstanbul'da "Balkan Ateşi"
  • Muhteşem galaya ünlü akını!
  • Pink Martini muhteşemdi!
  • Baba Sahne'den vefa!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç'tan radikal karar!
  • Sarp Apak ilk kez açıkladı!
  • Birce Akalay'ın 'Twitter' isyanı!
  • Murat Yıldırım, İmane Elbani'nin üstüne titriyor!
  • Düğün yeri ve tarihi netleşti!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Murat Yıldırım ve Özge Gürel'e tam destek!
  • Serhat Akın'ın eşi Eileen Akın paylaştı! Çocukları ile...
Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç'tan radikal karar!