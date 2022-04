Çikolata Kisti Gebeliğe Engel Mi?

Şiddetli ağrıların günlük yaşamı olumsuz etkilediği ve çikolata kistine sahip olan anne adaylarının çoğu zaman doğal yolla gebe kalmalarına engel olduğunu belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Yücel Karaman, her çikolata kistinin kısırlık yapmadığını ancak ileri evre çikolata kistlerinin kadınları doğal yollarla hamile kalmayı zorlaştırdığının altını çizdi.Kadınlarda sıkça rastlanan Endometriozisin (Çikolata Kisti), neden ortaya çıktığı tam olarak bilinmemekle birlikte genetik faktörler belirleyici unsur olarak önemli bir rol üstleniyor. Belirtileri ise çoğu zaman regl semptomlarına benzetildiği için birçok kadın, kendisinde çikolata kisti olduğunu fark edemiyor. Çikolata kistinin kuvvetli ağrıya neden olduğunu bu ağrıların genellikle kasık ve bel bölgesini etkilediğini belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Yücel Karaman, “Endometriozis döllenmiş yumurtanın rahme tutunmasını zorlaştırdığından dolayı, gebe kalma durumunu azaltır ve tedavi edilmediğinde ise sinsice ilerler. Boyutu 4 cm’in üzerine çıkan kistler belli durumlarda ameliyat ile alınabilir. Bu konuda uzman bir hekime başvurularak tedaviye başlanması gerekmektedir” dedi.Kronik bir hastalık olan çikolata kistinin rahmin iç tarafını kaplayan astar dokunun yumurtalıklarda, karın boşluğunda, karın içi zarlarda, tüplerde veya rahmi tutan bağlarda gelişmesiyle ortaya çıktığını dile getiren Prof. Dr. Yücel Karaman, “Endometrioma (Çikolata Kisti) hastalarında temel problem, her adet döneminde çikolata kistinin yerleştiği yerlerde kanamanın olmasıdır. Çünkü kist yumurtalığa yerleşirse bu durum fallop tüplerini de etkileyerek doğal yolla üreme şansını büyük oranda düşürür. Yumurtalıkta oluşan tüpler aynı şekilde yumurta hücre rezervini de önemli ölçüde azaltır. Her çikolata kisti için kısırlık yapar diyemesek de infertilite olan kadınların yüzde 40’ında çikolata kisti olduğunu söyleyebiliriz. Ancak ileri evre bir kistten bahsediyorsak bunu kısırlıkla ilişkilendirmek mümkündür” dedi.Üreme çağındaki kadınları etkileyen bu hastalığın yumurtalıkların işlevinin bozulmasında belirleyici olabileceğini söyleyen Prof. Dr. Yücel Karaman, “Çikolata kistleri, yumurtalıklar içindeki sağlam dokuyu azaltabiliyor bu durum ise karın içindeki dokularda yapışıklığa yol açıyor. Mevcut üreme sisteminin anatomik yapısı bozulduğundan organlar işlevlerini doğru şekilde yerine getiremiyor ve hamile kalma şansı düşüyor. Gebe kalmayı düşünen kadınlarda tedavi yaklaşımı daha farklı oluyor. Genellikle ilaç, laparoskopik yöntemlerle kapalı çikolata kisti ameliyatı gibi tedaviler uygulanıyor. Ancak, Endometrioma (Çikolata Kisti) hastalarında laparoskopik tedavi düşünülmeden önce mutlaka over rezervi açısından değerlendirilmeli, gerekirse yumurta veya embriyo dondurma seçenekleri düşünülmelidir” diye belirtti.