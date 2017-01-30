Çikolata maskesi!

Mutluluk hormonunu arttıran çikolatanın güzelliğinize de güzellik katabileceğini biliyor muydunuz?

Güzellik - 30 Ocak 2017 20:31

Çikolata düşkünlerine müjde! Çikolatayı şimdiye kadar sadece yemek ve içmek için tüketenlere güzel bir haberimiz var. Banyo ve çikolata biraz garip gelse de kokusundan gelen rahatlama ve kakaonun yumuşatıcı etkisi ile birçok faydası olduğu da bir gerçek. Lüks spa merkezlerinde sıklıkla kullanılan çikolatanın cildin nemlenmesine ve deri hücrelerinin yenilenip gençleşmesine etkisi çok büyük.



Çikolatayı hepimiz çok seviyoruz ama fit bir vücut için en büyük düşmanlarımızdan biri. Peki ya çikolatanın güzelliğinize güzellik katabileceğini öğrenmek istemez miydiniz? İşte çikolatayla yapabileceğiniz kendisi küçük etkisi büyük tarifler!



Peeling

Peki ya bir parça çikolata ve bir kaşık hindistan cevizi tozuyla kendinize mükemmel bir peeling hazırlayabileceğinizi söylesem? Son olarak da için bir kaşık deniz tuzu eklerseniz ev yapımı ve çok etkili peeling’iniz hazır.



Çikolata maskesi

50 gram çikolatayı sıcak su kullanarak eritin. Sıvı çikolatanın içine zeytinyağı ekleyerek karıştırın, ılıdıktan sonra katman halinde yüzünüze sürün. Bu karışım cildinizi nemlendirecek, sivilce görünümünü azaltacak ve kolajen etkinliğini artıracak. Yani çikolata yemek çok iyi hissettirebilir ama yüzünüze sürmek cildinizi ışıl ışıl yapacak.



Lip balm

Kulağa en lezzetli gelen bu olsa gerek! Çikolata yediğimizde tadı damağımızda kalıyor, peki ya onu eritip dudağımıza sürsek? Çikolatanın nemlendirici ve besleyici etkisine inanamayacaksınız. Soğuk kış günlerinde denemenizde fayda var.

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