Cildi gençleştiren 10 öneri

Acıbadem Bakırköy Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Belma Bayraktar “Pandemi sürecinde kendimizi mutlu edecek şekerli, unlu besinleri, çay ve kahveyi daha çok tüketir olduk. İş yerinde çalışanlar ise gün boyu maske takmak zorunda kaldığından, maskenin kapalı ortam yaratarak ısı artışına neden olması akne, roza gibi rahatsızlıkların artışına neden oldu. Bu süreçte saçkıran, sedef, vitiligo, alerji ve el egzamalarında da yüksek bir artış yaşamaktayız. Sağlıklı ciltlerde bile ciddi problemler yaşanıyor” diyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Belma Bayraktar bahar aylarında cildi gençleştirmenin 10 pratik yolunu anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.Düzenli egzersiz yapınPencereleri açarak günde bir saat yapacağımız egzersizin fiziksel, zihinsel ve ruhsal açıdan sağlığımıza çok önemli faydaları bulunuyor. Düzenli egzersiz cildimizin canlanması ve yüzümüzün erken yaşlanmasını önleme açısından da büyük katkılar sağlıyor. Her gün 10-15 dakikalık yüz yoga hareketleri yaparak cilt kaslarımızı çalıştırabiliriz. Bilgisayar başında uzun saatler oturma ve bacak bacak üstüne atma bacaklardaki kan dolaşımını engelliyor, varis gelişimine de neden oluyor. Otururken ayaklarımızın altına yükseltici koymak, saat başı kalkarak biraz yürümekte fayda var.Yeterli ve kaliteli uyuyunUykunun güzelliğimize katkısı aşikar. Yeterli ve kaliteli uyku, cilt sağlığımızı doğrudan etkiliyor. Kişiye göre değişmekle birlikte günde ortalama 6-8 saat düzenli uyku tavsiye ediliyor. Cilt metabolizması gece çalıştığından, aktif içerikli ürünlerin gece sürülmesini tercih ederiz. Ayrıca sürekli yan pozisyonda uyumak tek taraflı basıya, uyku çizgilerinin gelişmesine neden olur, asimetri yaratabilir. Bu nedenle cildimizi basıdan korumalıyız; yan yatıyorsak pozisyon değiştirmeli, mümkün olduğunca sırtüstü uygun yastıkta yatmalıyız.Her sabah yüzünüze masaj yapınUykusuz bir gecenin sabahında cildimiz solgun, gözaltlarımız ödemli kalkarız. Sabahları soğuk suyla ya da soğuk jellerle yapacağımız masaj cildimizi canlandırır, ödemi azaltır, daha zinde görünmemizi sağlar. Gözaltlarımız şiş ve ödemliyse gazlı bezi soğutulmuş yeşil çaya batırıp pansuman yapabiliriz. Daha sonra uygun bir temizleyici ile temizleyip nemlendirici kremimizi aşağıdan yukarı doğru lenf drenaj yönünde masajla yedirebiliriz. Aynı uygulamalar boyun için de geçerlidir.Bol su içinSağlıklı bir cilt ve beden için mutlaka günde iki litre su içmek gerekir. Yeterli su içmek cildimizin nemlenmesi, organların çalışması, toksinlerin vücuttan atılması için çok önemlidir. Su sağlıktır, hücreler arası metabolik alışverişte çok önemlidir. Bazılarımız içtiğimiz çay-kahvenin de su ihtiyacımızı karşıladığını zannetmektedir ama tam tersi bu içecekler idrar söktürücüdür, su kaybına neden olmaktadır. Çay ve kahve tüketiminde aşırıya kaçmamak, çay ve kahve içildikten sonra ayrıca su içmek gereklidir.Sağlıklı besleninCilt ve vücut sağlığımız için doğru beslenme son derece önemlidir. Vitamin ve mineralden zengin, katkı maddesi içermeyen, yeterli protein içerikli beslenme genel sağlığımız için çok önemlidir. Bunlar herkes için geçerli önerilerdir. Bazı cilt hastalıklarında özel beslenme programı uygulanır. Akneli ciltlerde aşırı karbonhidratlı gıdalar, çikolata, aşırı süt ürünleri tüketimi hastalığı alevlendirir. Gül hastalığı olanlarda ise baharat, kahve, alkol tüketimi hastalığı tetikler. Bunun yanı sıra sıcak buharlı banyo ve güneş ışınları da hastalığı olumsuz etkiler. Bu iki hastalıkta da stres tetikleyici faktördür.Cildinizi mutlaka günde 2 kere temizleyinDermatoloji Uzmanı Dr. Belma Bayraktar “Cildimizi günde 2 kez temizlemeliyiz. Temizlik ürünümüz cilt yapısına uygun olarak seçilmelidir. Kuru ciltler yağlı cilt temizleme ürünü kullanırsa cilt kurur ve kırışır. Temizlik işleminden sonra uygun bir nemlendirici kullanmak gereklidir. Yağlı ve akneli ciltler yoğun antiaging ürün kullanırlarsa ciltteki şikayetler artış gösterir. Maske altına yapılacak makyajlar ısı ve terlemenin artışıyla gözenekleri tıkayarak akne oluşumunu tetikleyebilir. Bazı hassas ciltlerde maske alerjileri de sık görmekteyiz. Bu yüzden cildimize su bazlı, tıkamayan nemlendiriciler sürmek koruma sağlayacaktır. Gözenekleri tıkayacak yoğun ürünler kullanılmamalıdır” diyor.Akşamları ellerinizi kremleyip buzdolabı poşetinde kapalı tutun!Pandemide en çok yıpranan organımız ellerimiz oldu. Elleri sık sabunlamak, dezenfektan ve kolonya kullanımı derimizin bariyer sistemini bozdu, çatlaklar, kuruluk, kızarıklık ve tahrişe yol açtı. Ellerimizi yıkadığımız sabun son derece önemlidir. Cilt Ph’ıyla uyumlu, kurutmayan, nemlendiricili sabunlar kullanmalıyız. Yoğun kimyasal dezenfektan içeren sabunlar cildimizde tahriş oluşturur. Ellerimize her yıkamadan sonra nemlendirici krem sürmeliyiz. Akşamları otururken televizyon karşısında ellerimize nemlendirici sürüp buzdolabı poşeti ya da naylon poşetle 1 saat kadar kapalı tutarsak bozulmuş nem dengemizi onarmış oluruz. Evde iş yaparken mutlaka içi bez astarlı lastik eldiven giymeliyiz. Çamaşır ve bulaşık deterjanlarıyla doğrudan temastan kaçınmalıyız.Evde de güneş koruyucu sürünEvde otursak bile mutlaka güneş koruyucumuzu sürmeliyiz. Ekrandan, pencereden, lambalardan her daim ışık almaktayız. Haftada bir ya da iki gün cilt maskesi yapabiliriz. Bu maske cilt tipimize uygun doktorumuzun belirlediği bir maske olmalıdır.Hobi edininCilt sağlığımız için ruh sağlığımız da çok önemli. Bizi mutlu edecek aktivitelerde bulunmak, sevdiğimiz müziği dinlemek, hoşlandığımız, bizi motive edecek filmler izlemek, dinlendirici ve mutluluk verici, pozitif düşünmemizi sağlayacak kitaplar okumak, meditasyon, yoga yapmak, bizi mutlu edecek sevdiğimiz kişilerle konuşmak, sohbet etmek hepimizin kolaylıkla yapabileceği aktivitelerdir.Sigaradan ve pasif içici olmaktan kaçınınDermatoloji Uzmanı Dr. Belma Bayraktar “Sigara kullanımı ve pasif içici olmak genel sağlığımıza çok ciddi zararlar verdiği gibi, cildimizin hızla erken yaşlanmasına yol açar. Hem aknelerde artışa hem de kılcal damar genişlemelerine neden olur. Bu nedenle sigaradan ve pasif içicilikten mutlaka kaçınmak gerekir” diyor.