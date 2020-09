Cildi yenilemeye yardımcı 9 besin

Acıbadem Kadıköy Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Evrim Demirel “Cildimiz daha iyi görünsün kırışıklıklar oluşmasın diye birçok krem kullanıyoruz. Aslında beslenmede ve yaşam biçiminde ufak dokunuşlar yapmak cilt sağlığını korumada öncelikli önem taşıyor. Gün içerisinde bol su tüketimi, hafif egzersizler, sigara ve alkolden uzak durmak, kafeini hayatımızdan uzaklaştırmak ve sağlıklı beslenmek çok önemli. Cildin yenilenmesine katkı sağlayan bazı yiyecekleri de mutlaka tüketmek gerekiyor” diyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Evrim Demirel, cildi yenilemeye yardımcı 9 besini anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.Kolajen cildin yenilenmesi ve ve dokuların iyileşmesinde yer alan en önemli protein. Yumurtanın beyazı, glisin ve prolin de dahil olmak üzere kolajeni oluşturan diğer amino asitleri de içerdiği için en iyi kolajen kaynaklarından biri. Ancak elbette ki sadece yumurta beyazı yerine tüm yumurtayı tüketmek, kolajen desteğinin yanı sıra aynı zamanda sağlıklı yağ ve yüksek kalitede protein sağlayacaktır. Sağlıklı bir kişi her gün bir tane haşlanmış yumurta tüketerek cildini yenilemeye de katkıda bulunabilir.Avokado serbest yağ asitleri açıcından en zengin besinlerden biri. Cilt sağlığında iyi bir antioksidon olan A ve C vitaminlerinden de zengin. Günlük hayatımızda değişik şekillerde tüketilebilir. Avokadoyu doğrayarak salataların üzerinde, değişik yapılmış smotilerle veya püre yaparak ana et yemeklerinin yanında garnitür yaparak tüketebilirsiniz.Ay çekirdeği cilt hücrelerinin yenilenmesine yardımcı olabilecek linoik asit bakımından yüksek bir besin. Yaşlanmayla ilişkilendirilen hücresel inflamasyonu azaltıyor. Haftada 2 veya 3 kez bir avucu geçmeyecek şekilde ay çekirdeği tüketerek cildinizi yenilemeye yardımcı olabilirsiniz.Kırmızıbiberler vücudun A ve C vitaminine dönüştürdüğü mükemmel beta karoten kaynağı. Bu karatonoidler güneş duyarlılığını azaltıyor, göz çevresindeki ince çizgilerin görünümünü ve kaz ayaklarının görünümünü azaltıyorlar. Kırmızıbiberi günlük yaşantımızda yeşilliklerle birlikte salatalarımızda, biber salçası olarak yemeklerimiz de veya kahvaltılarımızda çiğ olarak her gün düzenli tüketebiliriz.Beslenme ve Diyet Uzmanı Evrim Demirel “Somon balığı, iyi bir antioksidan olan serbest yağ asitleri, omega-3 yağ asitlerini içerir. Serbest yağ asitleri sağlıklı cilt hücreleri için yapı taşıdır. Vücudumuz serbest yağ hücrelerini üretme yeteneğine sahip değildir bunları yiyecekler ile alarak cildin kalın, esnek ve nemli kalmasını sağlayabiliriz. Aynı zamanda omega-3 yağ asitleri kızarıklık, sivilceye neden olabilecek iltihabı da azaltır. O nedenle somon balığını haftada bir yemeğe özen göstermemizde hem genel sağlığımız hem de cilt sağlığımız için büyük fayda var” diyor.Cilt sağlığımız açısından büyük faydaları olan ceviz; vücudumuzun kendi kendine yapamayacağı serbest yağ asitleri olan omega 3 ve omega 6’dan zengin. Bunlar cildin elastikiyetini artıran, sarkmasını önleyen ve cildin genç kalmasını sağlayan kolajenin sentezlenmesinde önemli yerleri olan amino asitler. Bunun dışında cildin zararlı etkenlerden korunmasını sağlayarak bariyer görevi yapan, yara iyileşmesi ve bakteri iltihaplanmasında mücadele eden çinkodan da zengin. Günlük yaşantımızda ara öğünlerimizde veya kahvaltılarımızda her gün 2 veya 3 tam ceviz tüketmek sağlıklı olacaktır.Domatese kırmızı rengini veren likopen cildi güneşin zararlı ışınlarından koruyan güçlü bir antioksidan olma özelliği taşıyor. Likopenden hayli zengin olan domatesi salatalarımızda çiğ olarak, yemeklerimizde doğranmış domates veya salça olarak kullanabiliriz.Bitter çikolata içerisindeki kakao yoğun miktarda iyi bir antioksidan olan flovonaid içeriyor. Bu flovonoidler cildin sıkılaşmasında önem taşıyor. Günlük olarak 20 gramı geçmeyecek şekilde ve yüzde 70’in üzerinde kakao içeren bitter çikolata tüketebilirsiniz. Yüzde 70’in altındakiler daha fazla şeker içerdiği için cilt sağlımız açısından uygun olmayacaktır.Beslenme ve Diyet Uzmanı Evrim Demirel “Kırmızı üzümlerin kabuğundan elde edilen bir bileşik olan resveratrol içerirler. Bu resveratroller cilt hücrelerine zarar veren ve yaşlanma belirtilerine neden olan zararlı serbest radikallerin üretimini yavaşlatmaya yardımcı olurlar. Kırmızı üzümü döneminde 1 porsiyon (15-20 tane) olarak veya kuru olarak 1-2 yemek kaşığı dolusu her gün veya haftada en az 3-4 kez tüketebilirsiniz” diyor.